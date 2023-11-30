Лідер ультраправого німецького угруповання отримав шість років ув'язнення

Суд німецького Штутгарта засудив ватажка ультраправого німецького терористичного угрупування, яке нібито планувало насильницькі напади на мусульман в надії спровокувати громадянську війну, до шести років ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Вернер С. був визнаний судом винним у створенні терористичної організації.

За словами прокурорів, терористична група, яку Вернер С. очолював і яка отримала назву "Група С", була охоплена страхом, що Німеччину захоплять біженці, і планувала спровокувати громадянську війну через напади на мечеті та інші об'єкти.

Адвокат намагався довести, що група ніколи не мала наміру реалізовувати свої плани і расистську риторику, називаючи членів угруповання "збіговиськом гасломанів".

Десять інших ймовірних членів або прихильників "Групи С" також зіткнулися з кримінальними звинуваченнями. Деяких засудили до тюремного ув'язнення, інших – до умовних термінів.

Одного обвинуваченого було виправдано, а інший несподівано помер під час тривалого судового процесу.

Нагадаємо, вчора повідомляли, що у Німеччині проходить серія обшуків у так званих "райхсбюргерів" - руху, членів якого минулого року звинуватили у підготовці держперевороту.

Минулого тижня у Німеччині також пройшли масштабні обшуки у підозрюваних в причетності до руху "райхсбюргерів", але за іншими звинуваченнями.

У 2022 році в Німеччині розпочалась масштабна спецоперація проти учасників руху "райхсбюргерів", які планували викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.