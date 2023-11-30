Лидер ультраправой немецкой группировки получил шесть лет заключения

Суд немецкого Штутгарта приговорил главаря ультраправой немецкой террористической группировки, которая якобы планировала насильственные нападения на мусульман в надежде спровоцировать гражданскую войну, к шести годам заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Вернер С. был признан судом виновным в создании террористической организации.

По словам прокуроров, террористическая группа, которую Вернер С. возглавлял и которая получила название "Группа С", была охвачена страхом, что Германию захватят беженцы, и планировала спровоцировать гражданскую войну нападением на мечети и другие объекты.

Адвокат пытался доказать, что группа никогда не намеревалась реализовывать свои планы и расистскую риторику, называя их "сборищем лозунгоманов".

Десять других предполагаемых членов или сторонников "Группы С" также столкнулись с уголовными обвинениями. Некоторых приговорили к тюремному заключению, других – к условным срокам.

Один обвиняемый был оправдан, а другой неожиданно умер во время длительного судебного процесса.

Напомним, вчера сообщалось, что в Германии проходит серия обысков у так называемых "райхсбюргеров", движения, членов которого в прошлом году обвинили в подготовке госпереворота.

На прошлой неделе в Германии также прошли масштабные обыски у подозреваемых в причастности к движению "райхсбюргеров", но по другим обвинениям.

В 2022 году в Германии началась масштабная спецоперация против участников движения "райхсбюргеров", которые планировали похищать политиков и штурмовать Бундестаг.