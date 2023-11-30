Сійярто зустрівся з Лавровим у межах засідання ОБСЄ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у межах засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, яке бойкотували очільники МЗС кількох країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС РФ.

У заяві відомства йдеться про те, що "проведено "звіряння годинників" щодо широкого спектра практичних питань двостороннього співробітництва з акцентом на реалізацію домовленостей, підтверджених 17 жовтня 2023 року в Пекіні під час зустрічі президента РФ Владіміра Путіна з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном".

За словами російського МЗС, також відбувся обмін думками щодо ключових питань діяльності ОБСЄ та актуальних міжнародних проблем, "включно із ситуацією в Україні".

Нагадаємо, що Сійярто під час свого виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є переконував, що постачання зброї Україні не приведе до миру, та запевняв, що хоче зберегти життя угорської меншини.

Як повідомлялося, у жовтні президент РФ Владімір Путін провів переговори у китайській столиці Пекіні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, за що його критикували європейські союзники.

Під час переговорів з Путіним Орбан назвав вторгнення в Україну не війною, а – використовуючи виверт російської пропаганди – "воєнною операцією".

На саміті ЄС прем’єр-міністр Угорщини заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.