Сийярто встретился с Лавровым в рамках заседания ОБСЕ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, которое бойкотировали руководители МИД нескольких стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает МИД РФ.

В заявлении ведомства говорится, что "проведена "сверка часов" по широкому спектру практических вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию договоренностей, подтвержденных 17 октября 2023 года в Пекине в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном".

По словам российского МИД, также состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ОБСЕ и актуальным международным проблемам, "включая ситуацию в Украине".

Напомним, что Сийярто во время своего выступления на министерской встрече ОБСЕ в Скопье убеждал, что поставки оружия Украине не приведут к миру, и уверял, что хочет сохранить жизнь венгерского меньшинства.

Как сообщалось, в октябре президент РФ Владимир Путин провел переговоры в китайской столице Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, за что его критиковали европейские союзники.

Во время переговоров с Путиным Орбан назвал вторжение в Украину не войной, а – используя уловку российской пропаганды – "военной операцией".

На саммите ЕС премьер-министр Венгрии заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.