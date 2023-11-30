Европейский Союз должен учитывать военные потребности Украины, определяя будущую стратегию оборонной промышленности ЕС.

Об этом заявила в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наша стратегия может быть полной только тогда, когда она также учитывает потребности Украины и ее промышленный потенциал", – сказала фон дер Ляйен в своем выступлении на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства.

Фон дер Ляйен заявила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, чтобы помочь удовлетворить ее потребности в войне против российского вторжения.

"Первым шагом для достижения этого является привлечение Украины к процессу консультаций по Промышленной стратегии", – сказала фон дер Ляйен.

"Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ, с согласия Европейского парламента и Совета ЕС, где это необходимо", – отметила она.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия намерена предложить Европейскую программу оборонной промышленности в начале следующего года, в которой также будут рассмотрены пути финансирования отрасли.

По ее словам, в рамках этой программы комиссия постарается понять, как она может обеспечить признание вклада оборонной промышленности в европейскую безопасность со стороны устойчивых финансовых инвесторов.

В следующем году оборонная промышленность ЕС должна выполнить задачу по увеличению производственных мощностей по производству боеприпасов до 1 миллиона патронов в год, добавила фон дер Ляйен.

Эта цель не связана с планом ЕС предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года – цель, которой, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса и других официальных лиц, Евросоюз вряд ли достигнет.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевич считает, что ЕС должен отложить продажу боеприпасов третьим странам для предоставления их Украине.