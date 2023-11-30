Президент Володимир Зеленський під час розмови з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком поінформував його про пріоритетні потреби українських військових.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", глава держави написав у Twitter (X).

Він подякував Сунакові за оборонну та політичну підтримку Сполученого Королівства, що надається Україні в умовах повномасштабної російської агресії.

"Поінформував про пріоритетні потреби для підвищення оборонних спроможностей українських воїнів і посилення українського повітряного щита після візитів на лінію фронту на півдні та сході України", – написав Зеленський.

Під час розмови також ішлося про подальшу макрофінансову підтримку України.

Окремо Зеленський і Сунак торкнулися питань євроатлантичної інтеграції України, відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації Української формули миру.

Окрім того, в четвер Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом – йшлося про оборонну співпрацю, ситуацію в Чорному морі, відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, напередодні у НАТО заявили, що заяви та припущення, які лунають в Україні про те, що керівництво ЗСУ не має плану досягнення воєнних цілей – некоректні.