Президент Владимир Зеленский во время разговора с британским премьер-министром Риши Сунаком проинформировал его о приоритетных потребностях украинских военных.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", глава государства написал в Twitter (X).

Он поблагодарил Сунака за оборонную и политическую поддержку Соединенного Королевства, предоставляемую Украине в условиях полномасштабной российской агрессии.

"Проинформировал о приоритетных потребностях для повышения оборонительных возможностей украинских воинов и усиления украинского воздушного щита после визитов на линию фронта на юге и востоке Украины", – написал Зеленский.

Во время разговора также шла речь о дальнейшей макрофинансовой поддержке Украины.

Отдельно Зеленский и Сунак коснулись вопросов евроатлантической интеграции Украины, отметили важность проведенной в октябре встречи советников по вопросам национальной безопасности и внешней политики на Мальте и обсудили дальнейшие шаги по имплементации Украинской формулы мира.

Кроме того, в четверг Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем – речь шла об оборонном сотрудничестве, ситуации в Черном море, открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, накануне в НАТО заявили, что заявления и предположения, которые звучат в Украине о том, что у руководства ВСУ нет плана достижения военных целей, некорректны.