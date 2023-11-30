Глава МЗС Австрії провів переговори з Лавровим на саміті ОБСЄ

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг поговорив зі своїм російським колегою Сєргєєм Лавровим на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, яке бойкотували очільники МЗС кількох країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила речниця топ-дипломата Австрії, інформує Reuters.

"На прохання ОБСЄ та в консультації з головуванням (організації) міністр закордонних справ Шалленберг говорив з міністром закордонних справ РФ в кулуарах міністерської зустрічі про пакет призначень на керівні посади в ОБСЄ", – сказала вона.

Вона додала, що як країна, що де знаходиться штаб-квартира ОБСЄ, Австрія несе "особливу відповідальність", саме тому Шалленберг погодився на зустріч із Лавровим на прохання ОБСЄ.

Раніше зі своїм російським колегою Сергєєм Лавровим у межах засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, яке бойкотували очільники МЗС кількох країн, зустрівся міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра Дмитра Кулеби від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на засідання главу МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Коли Лавров почав виступати, українська делегація залишила зал засідань. До неї приєдналось кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Також стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотують зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.