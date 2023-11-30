Глава МИД Австрии "по просьбе ОБСЕ" поговорил с Лавровым

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг поговорил с российским министром Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье, которое из-за участия россиянина бойкотировали руководители МИД нескольких стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-секретарь топ-дипломата Австрии, информирует Reuters.

Она сказала, что в ОБСЕ попросили Шалленберга пообщаться с Лавровым.

"По просьбе ОБСЕ и в консультации с председательством (организации Северной Македонией. – Ред.) министр иностранных дел Шалленберг говорил с министром иностранных дел РФ в кулуарах министерской встречи о пакете назначений на руководящие должности в ОБСЕ", – сказала она.

Она добавила, что как страна, где находится штаб-квартира ОБСЕ, Австрия несет "особую ответственность", именно поэтому Шалленберг согласился на встречу с Лавровым по просьбе ОБСЕ.

Ранее в четверг с Лавровым в рамках заседания в Скопье встретился министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Накануне Шалленберг заявил, что ОБСЕ находится "находится на аппарате жизнеобеспечения", поскольку "80 процентов" ее работы идет на поддержание существования организации.

Глава МИД Австрии также приветствовал решение пригласить Лаврова на встречу ОБСЕ в Скопье, отметив, что Запад не должен бояться садиться за стол переговоров с россиянами.