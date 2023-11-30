Сейм Латвии ратифицировал Стамбульскую конвенцию

В четверг, 30 ноября, Сейм Латвии утвердил в окончательном чтении законопроект о ратификации Стамбульской конвенции – Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"За" проголосовал 51 депутат партий правящей коалиции.

Главная цель Стамбульской конвенции – защита женщин от насилия, жертв семейного насилия, что отмечалось неоднократно.

Однако этот документ стал мишенью для нападок политиков, которые придерживаются традиционных, консервативных взглядов, и что немаловажно – выступают против правового признания однополых браков, хотя в конвенции об этой форме партнерства ничего не сказано.

Пункт "с" 3-й статьи Стамбульской конвенции дает лишь определение термина "гендерный" – "социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам".

Однако противники ратификации утверждали, что Стамбульская конвенция ставит под угрозу существование традиционной семьи, традиционных ролей мужчины и женщины. Именно эти споры на протяжении более чем десяти лет были причиной, по которой Латвия откладывала ратификацию Стамбульской конвенции.

Чтобы обеспечить в Сейме поддержку большинства депутатов, Министерство благосостояния на этот раз внесло в законопроект о ратификации Стамбульской конвенции статью, содержащую ссылку на Сатверсме (конституцию) Латвии: "При реализации конвенции Латвия применяет ценности, принципы и нормы, включенные в Сатверсме Латвийской Республики, особенно в отношении защиты прав человека, равноправия мужчин и женщин, защиты и поддержки брака, семьи и прав детей".

"Я приветствую голосование Сейма Латвии за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями", – отреагировала на ратификацию генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Напомним, летом Европейский Союз ратифицировал Стамбульскую конвенцию.

Присоединение ЕС к Стамбульской конвенции не означает, что страны-члены автоматически ее ратифицировали. В частности, этого еще не сделали Болгария, Литва, а также Словакия, Чехия, Венгрия.

Украина ратифицировала конвенцию в июне 2022 года, несмотря на сопротивление консервативных групп.