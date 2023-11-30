Косово на два тижні відклало реєстрацію автомобільних номерів для сербів

Уряд частково визнаного Косова в четвер переніс на два тижні термін, протягом якого етнічні серби, що проживають на півночі країни, повинні зареєструвати свої транспортні засоби з косовськими номерними знаками замість сербських.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в рішенні косовського уряду.

Спочатку крайній термін перереєстрації автомобільних номерів був встановлений на п’ятницю, 1 грудня, але тепер його перенесли на 15 грудня. Це зробили для того, щоб дати етнічним сербам більше часу на виконання наказу.

Аби пришвидшити процес, уряд Косова запропонував для сербів фінансові стимули, зокрема звільнення від сплати податків та реєстраційного збору. Згідно з офіційними даними, близько 3000 автомобілів з приблизно 4000 уже були перереєстровані.

Після 15 грудня старі номерні знаки авто в Косові вважатимуться незаконними, а порушників спочатку штрафуватимуть, а потім евакуюватимуть їхні автомобілі, якщо вони згодом не дотримуватимуться нових правил.

Як відомо, питання зміни номерних знаків авто минулого року викликало напруженість між Косовом і Сербією. Посадовці й поліцейські в чотирьох північних косовських муніципалітетах пішли у відставку на знак протесту проти цього рішення.

У вересні на півночі Косова стались сутички зі стріляниною з боку озброєних невідомих людей, внаслідок яких загинув косовський поліцейський. Приштина стверджує, що невідомі діяли за вказівкою Сербії, маючи намір дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Паралельно Приштина й Белград за посередництва ЄС намагаються нормалізувати відносини. Для Косова є проблемним питання надання окремого статусу північним муніципалітетам, населеним переважно сербами, в чому воно вбачає загрозу здійснення тиску з боку Белграда. Сербія ж не визнає незалежності Косова й називає його автономним краєм у своєму складі.