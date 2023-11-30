Косово на две недели отложило регистрацию автомобильных номеров для сербов

Правительство частично признанного Косово в четверг перенесло на две недели срок, в течение которого этнические сербы, проживающие на севере страны, должны зарегистрировать свои транспортные средства с косовскими номерными знаками вместо сербских.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в решении косовского правительства.

Изначально крайний срок перерегистрации автомобильных номеров был установлен на пятницу, 1 декабря, но теперь его перенесли на 15 декабря. Это сделали для того, чтобы дать этническим сербам больше времени на выполнение приказа.

Чтобы ускорить процесс, правительство Косово предложило для сербов финансовые стимулы, в частности освобождение от уплаты налогов и регистрационного сбора. Согласно официальным данным, около 3000 автомобилей из примерно 4000 уже были перерегистрированы.

После 15 декабря старые номерные знаки авто в Косово будут считаться незаконными, а нарушителей сначала будут штрафовать, а затем эвакуировать их автомобили, если они впоследствии не будут придерживаться новых правил.

Как известно, вопрос изменения номерных знаков авто в прошлом году вызвал напряженность между Косово и Сербией. Чиновники и полицейские в четырех северных косовских муниципалитетах ушли в отставку в знак протеста против этого решения.

В сентябре на севере Косово произошли столкновения со стрельбой со стороны вооруженных неизвестных людей, в результате которых погиб косовский полицейский. Приштина утверждает, что неизвестные действовали по указанию Сербии, намереваясь дестабилизировать ситуацию в регионе.

Параллельно Приштина и Белград при посредничестве ЕС пытаются нормализовать отношения. Для Косово является проблемным вопрос предоставления отдельного статуса северным муниципалитетам, населенным преимущественно сербами, в чем оно видит угрозу оказания давления со стороны Белграда. Сербия же не признает независимость Косово и называет его автономным краем в своем составе.