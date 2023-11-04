Глава МЗС Німеччини відвідала кордон Вірменії з азербайджанським ексклавом Нахічевань

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту на Південний Кавказ відвідала кордон Вірменії з автономним азербайджанським ексклавом Нахічевань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Бербок взяла участь у патрулюванні цивільної місії ЄС у Вірменії (EUMA). А після цього вона планувала поспілкуватися з біженцями з Нагірного Карабаху в одному з центрів розміщення.

DPA

Напередодні глава МЗС Німеччини заявила, що виступає за збільшення чисельності місії, додавши, що Німеччина готова брати в ній більш активну участь.

За її словами, Азербайджан також виграє завдяки нейтральній спостережній місії.

Пізніше в суботу Бербок має вилетіти до Баку для переговорів з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і міністром закордонних справ Джейхуном Байрамовим.

Напередодні Бербок закликала Азербайджан і Вірменію до примирення і зазначила, що Німеччина та ЄС готові підтримати країни конкретними ініціативами.