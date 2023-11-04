Глава МИД Германии посетила границу Армении с азербайджанским эксклавом Нахичевань

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита на Южный Кавказ посетила границу Армении с автономным азербайджанским эксклавом Нахичевань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Бербок приняла участие в патрулировании гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). А после этого она планировала пообщаться с беженцами из Нагорного Карабаха в одном из центров размещения.

DPA

Накануне глава МИД Германии заявила, что выступает за увеличение численности миссии, добавив, что Германия готова принимать в ней более активное участие.

По ее словам, Азербайджан также выиграет благодаря нейтральной наблюдательной миссии.

Позже в субботу Бербок должен вылететь в Баку для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Накануне Бербок призвала Азербайджан и Армению к примирению и отметила, что Германия и ЕС готовы поддержать обе страны конкретными инициативами.