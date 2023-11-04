Глава МИД Германии посетила границу Армении с азербайджанским эксклавом Нахичевань
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита на Южный Кавказ посетила границу Армении с автономным азербайджанским эксклавом Нахичевань.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Бербок приняла участие в патрулировании гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA). А после этого она планировала пообщаться с беженцами из Нагорного Карабаха в одном из центров размещения.
Накануне глава МИД Германии заявила, что выступает за увеличение численности миссии, добавив, что Германия готова принимать в ней более активное участие.
По ее словам, Азербайджан также выиграет благодаря нейтральной наблюдательной миссии.
Позже в субботу Бербок должен вылететь в Баку для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Накануне Бербок призвала Азербайджан и Армению к примирению и отметила, что Германия и ЕС готовы поддержать обе страны конкретными инициативами.