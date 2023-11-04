Рада мусульман Німеччини засудила антисемітизм на пропалестинських акціях

Центральна рада мусульман Німеччини засудила антисемітські інциденти на пропалестинських демонстраціях в країні.

Про це заявив голова ради Айман Мазік в ефірі радіо Deutschlandfunk, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Він відзначив "дуже явні правопорушення, антисемітські злочини на ґрунті ненависті до євреїв".

За його словами, є групи, які використовують такі демонстрації для скандування гасел проти євреїв і антисемітизму: "Ми не повинні допустити, щоб так було".

Мазік закликав мусульман бути обережними при відвідуванні демонстрацій.

Водночас він закликав не зрівнювати всіх мусульман. Цими вихідними, наприклад, також лунає багато закликів до молитви за мир і заходів з чітким посланням про досягнення припинення вогню, надання гуманітарної допомоги та запобігання продовженню війни, додав Мазік.

Центральна рада є однією з найбільших мусульманських організацій у Німеччині.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Перед цим міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер оголосила про те, що діяльність радикальної ісламської терористичної організації ХАМАС і палестинської мережі Samidoun заборонена в Німеччині.