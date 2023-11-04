У Франкфурті на пропалестинській акції поліція вилучила табличку з рунами СС: є затримані

У німецькому Франкфурті-на-Майні напередодні увечері відбулась пропалестинська демонстрація, учасники якої тримали плакати із зображенням ізраїльського прапора в сміттєвому баку та рунами СС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Близько 850 осіб взяли участь у демонстрації в центрі Франкфурта під гаслом "Припинити вогонь в Газі".

Поліція затримала дев’ятьох учасників акції. Проти них порушено справу за підозрою у розпалюванні ненависті та використанні антиконституційних символів.

За словами поліцейських, вони вилучили плакат з "рунами СС" і заарештували жінку, яка його тримала.

Warum werden palästinensische Demos verboten?



Weil bei solchen Demos, wie heute in Frankfurt, Plakate mit SS-Runen oder das Plakat siehe unten zu sehen sind.

Antisemitismus pur.

Deshalb. pic.twitter.com/O8JlZnoVk1 — Carsten Schellhorn (@cschellhorn) November 3, 2023

Інша жінка тримала плакат із зображенням прапора Ізраїлю у сміттєвому баку і написом "Зберігайте світ чистим". Плакат також вилучили, а жінці висунули звинувачення за підозрою в розпалюванні ненависті.

Також напередодні відбулась пропалестинська демонстрація в Ессені, на яку зібралось 3 000 осіб. Вона була організована приватною особою.

За даними поліції, демонстрація була "дуже гучною і емоційною, але мирною".

Правоохоронці не зафіксували значних правопорушень. Демонстрацію супроводжував великі сили поліції.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

Крім того, Центральна рада мусульман Німеччини засудила антисемітські інциденти на пропалестинських демонстраціях.