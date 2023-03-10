Захоплення заручників у Карлсруе: поліція штурмом затримала зловмисника

Поліція в німецькому місті Карлсруе здійснила штурм аптеки в центрі міста, де в заручниках утримували двох людей, і затримала зловмисника.

Про це, як пише "Європейська правда", правоохоронці сповістили у Twitter.

"О 21:10 (22:10 за Києвом) до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваний чоловік був затриманий. Наразі триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Um 21:10 Uhr wurde die Apotheke von einer #Spezialeinheit der Polizei betreten. Dabei wurde ein männlicher Tatverdächtiger #festgenommen. Das Gebäude wird derzeit durchsucht. Nach vorläufigen Erkenntnissen keine verletzten Personen.



Eure #Polizei #Karlsruhe #KA1003 — Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) March 10, 2023

Перед початком штурму із зловмисником кілька годин вели переговори. Він, як повідомлялось, вимагав викуп у розмірі семизначної суми євро (за деякими даними, трохи більш як мільйон).

Фото: Reuters

Наразі мотиви затриманого чоловіка та його особу не розкривають.

Нагадаємо, у Карслруе через захоплення заручників поліція розпочала масштабну операцію. Речник поліції Карсруе Денніс Крюль зазначив, що "наразі небезпеки для населення немає".