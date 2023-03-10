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Захоплення заручників у Карлсруе: поліція штурмом затримала зловмисника

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П'ятниця, 10 березня 2023, 22:48

Поліція в німецькому місті Карлсруе здійснила штурм аптеки в центрі міста, де в заручниках утримували двох людей, і затримала зловмисника.

Про це, як пише "Європейська правда", правоохоронці сповістили у Twitter.

"О 21:10 (22:10 за Києвом) до аптеки увійшов спецпідрозділ поліції. Підозрюваний чоловік був затриманий. Наразі триває обшук у приміщенні. За попередніми даними, ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

Перед початком штурму із зловмисником кілька годин вели переговори. Він, як повідомлялось, вимагав викуп у розмірі семизначної суми євро (за деякими даними, трохи більш як мільйон).

 
Фото: Reuters

Наразі мотиви затриманого чоловіка та його особу не розкривають.

Нагадаємо, у Карслруе через захоплення заручників поліція розпочала масштабну операцію. Речник поліції Карсруе Денніс Крюль зазначив, що "наразі небезпеки для населення немає".

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Німеччина кримінал

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