В аэропорту Гамбурга мужчина держит в заложниках 4-летнюю девочку, продолжается операция полиции

В аэропорту немецкого города Гамбург с вечера субботы продолжается операция по освобождению 4-летней девочки, которую взял в заложники вооруженный мужчина – предположительно, ее отец, который выехал на автомобиле на взлетную полосу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Инцидент начался после 20:00 по немецкому времени, когда у терминала 1 Гамбургского аэропорта появилось авто без номерного знака. Его водитель прорвался на машине к взлетной полосе, остановившись возле пассажирского самолета Turkish Airlines.

ФОТО: BILD

Водителем оказался 35-летний мужчина из Нижней Саксонии, с которым в авто находится 4-летняя девочка. По предварительным данным, это его дочь – незадолго до инцидента в аэропорту его жена заявила полиции, что тот забрал ее ребенка.

По данным Bild, мужчина хочет забрать дочь с собой в Турцию на самолете, но жена не дала на это разрешения, поэтому он и устроил инцидент в аэропорту.

У него при себе есть огнестрельное оружие, из которого он мог несколько раз выстрелить. Кроме того, мужчина бросал два коктейля Молотова из автомобиля, якобы пытаясь поджечь самолет, но безуспешно.

ФОТО: BILD

Аэропорт Гамбурга вечером в субботу эвакуировал всех 3200 пассажиров и работников, а также объявил о приостановлении работы по меньшей мере в течение воскресенья.

По состоянию на 06:00 переговоры полиции с мужчиной продолжались.

В начале года инцидент с захватом заложников произошел в немецком городе Карлсруэ: тогда вооруженный мужчина удерживал нескольких человек в аптеке и требовал выкупа, пока его не задержали в результате штурма.