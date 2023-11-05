В аэропорту Гамбурга мужчина держит в заложниках 4-летнюю девочку, продолжается операция полиции
Воскресенье, 5 ноября 2023, 08:20
В аэропорту немецкого города Гамбург с вечера субботы продолжается операция по освобождению 4-летней девочки, которую взял в заложники вооруженный мужчина – предположительно, ее отец, который выехал на автомобиле на взлетную полосу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Инцидент начался после 20:00 по немецкому времени, когда у терминала 1 Гамбургского аэропорта появилось авто без номерного знака. Его водитель прорвался на машине к взлетной полосе, остановившись возле пассажирского самолета Turkish Airlines.
Водителем оказался 35-летний мужчина из Нижней Саксонии, с которым в авто находится 4-летняя девочка. По предварительным данным, это его дочь – незадолго до инцидента в аэропорту его жена заявила полиции, что тот забрал ее ребенка.
По данным Bild, мужчина хочет забрать дочь с собой в Турцию на самолете, но жена не дала на это разрешения, поэтому он и устроил инцидент в аэропорту.
У него при себе есть огнестрельное оружие, из которого он мог несколько раз выстрелить. Кроме того, мужчина бросал два коктейля Молотова из автомобиля, якобы пытаясь поджечь самолет, но безуспешно.
Аэропорт Гамбурга вечером в субботу эвакуировал всех 3200 пассажиров и работников, а также объявил о приостановлении работы по меньшей мере в течение воскресенья.
По состоянию на 06:00 переговоры полиции с мужчиной продолжались.
В начале года инцидент с захватом заложников произошел в немецком городе Карлсруэ: тогда вооруженный мужчина удерживал нескольких человек в аптеке и требовал выкупа, пока его не задержали в результате штурма.