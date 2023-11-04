У Лондоні на вокзалі попри заборону відбулась пропалестинська акція: є затримані

У Лондоні на залізничному вокзалі Кінгс-Крос відбулась пропалестинська акція, проведення якої раніше було заборонене.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Міністр транспорту Британії Марк Гарпер заявив, що віддав наказ дозволити поліції зупинити демонстрацію.

Крім того, було оголошено, що протестувальникам також буде заборонено збиратися біля посольства Ізраїлю в Лондоні на вихідних.

Matthew Chattle/Shutterstock

Напередодні увечері на вокзалі зібралися десятки людей, які вигукували пропалестинські гасла, а також тримали плакати зі звинуваченням на адресу Ізраїлю.

Правоохоронці закликали протестувальників розійтися. Згодом п’ятьох з них затримали за непокору поліції.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

А у Франції з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль зареєстрували майже 900 антисемітських інцидентів і затримали понад 400 осіб.