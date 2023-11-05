Франція зустрічає "Домінгос": шторм знеструмив тисячі домівок, постраждав рятувальник

У Франції із суботи триває шторм "Домінго", що прийшов із Атлантичного океану, призвівши до відключень світла в десятках тисяч домогосподарств і оголошення надзвичайної погодної ситуації у 12 департаментах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Метеорологічна служба Франції зафіксувала пориви вітру швидкістю до 152 кілометрів на годину в департаментах Жиронда, Шаранта і Шаранта Приморська на південному сході.

У результаті негоди станом на ранок неділі без електропостачання перебували понад 160 тисяч домогосподарств, на додачу до 176 тисяч тих, кому не встигли відновити постачання після попереднього шторму "Сіаран" ("Кіран").

На відміну від "Сіарана", "Домінгос" виявився менш руйнівним, але місцева влада на південному сході Франції повідомляла про повалені дерева, а у місті В’єнн, що в центрі країни, отримав поранення один із рятувальників.

У низці міст, зокрема адміністративному центрі Жиронди – Бордо, місцева влада оголосила про призупинення або обмеження в роботі громадського транспорту. Негода зачепила й роботу аеропорту Ніцци, який залишався зачиненим до ранку неділі.

Станом на п’ятницю потужний шторм "Сіаран", який з минулого тижня ширився з півночі Європи, забрав життя щонайменше 14 людей і призвів до значних руйнувань та підтоплень.

Хоч у п'ятницю шторм відступив на півночі Франції та Атлантичному узбережжі, в деяких регіонах продовжувалися сильні дощі.