Шторм "Сіаран" спричинив лісову пожежу в Іспанії: 850 людей евакуювали

Пожежа, спричинена штормовим вітром на сході Іспанії, спалила близько дві тисячі гектарів лісів та змусила евакуювати 850 людей з чотирьох міст.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP з посиланням на місцеву владу.

Близько 200 пожежників та солдатів армійського підрозділу з надзвичайних ситуацій були залучені до гасіння пожежі, що триває вже добу поблизу східного міста Монтічельво.

Регіональний уряд Валенсії заявив, що сподівається на залучення до операції п'яти пожежних літаків та гелікоптерів. Глава регіону Карлос Масон закликав людей уникати поїздок у цьому районі або діяльності в лісах, що може призвести до пожеж.

AP

Як повідомляє інформаційне агентство Efe, вночі у п'ятницю вітер у зоні досягав близько 120 км/год. Масон стверджує, що головним чином через вітер вогонь поширюється в гірській та лісистій місцевості.

Пожежа виникла в той час, коли Іспанія, як і більша частина Європи, продовжує стикатися з сильними дощами і штормовими вітрами, спричиненими штормом "Сіаран". Однак дощ і низькі температури не допомогли запобігти пожежі.

Раніше повідомлялося, що станом на п’ятницю потужний шторм "Сіаран", який з минулого тижня шириться з півночі Європи, забрав життя щонайменше 14 людей і призвів до значних руйнувань та підтоплень.

Хоч у п'ятницю шторм відступив на півночі Франції та Атлантичному узбережжі, але в деяких регіонах продовжувалися сильні дощі. Понад пів мільйона французьких домогосподарств залишилися без електрики, в основному в західному регіоні Бретані.

Нагадаємо, в Бельгії у результаті шторму "Сіаран" загинув п'ятирічний хлопчик з України.