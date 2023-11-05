Франция встречает "Домингос": шторм обесточил тысячи домов, пострадал спасатель

Во Франции с субботы продолжается шторм "Доминго", пришедший из Атлантического океана, приведя к отключениям света в десятках тысяч домохозяйств и объявления чрезвычайной погодной ситуации в 12 департаментах.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Метеорологическая служба Франции зафиксировала порывы ветра скоростью до 152 километров в час в департаментах Жиронда, Шаранта и Шаранта Приморская на юго-востоке.

В результате непогоды по состоянию на утро воскресенья без электроснабжения находились более 160 тысяч домохозяйств, в дополнение к 176 тысячам тех, кому не успели восстановить снабжение после предыдущего шторма "Сиаран" ("Киран").

В отличие от "Сиарана", "Домингос" оказался менее разрушительным, но местные власти на юго-востоке Франции сообщали о поваленных деревьях, а в городе Вьенн, что в центре страны, получил ранения один из спасателей.

В ряде городов, в частности административном центре Жиронды – Бордо, местные власти объявили о приостановлении или ограничении в работе общественного транспорта. Непогода затронула и работу аэропорта Ниццы, который оставался закрытым до утра воскресенья.

По состоянию на пятницу мощный шторм "Сиаран", который с прошлой недели распространялся с севера Европы, унес жизни по меньшей мере 14 человек и привел к значительным разрушениям и подтоплениям.

Хотя в пятницу шторм отступил на севере Франции и Атлантическом побережье, в некоторых регионах продолжались сильные дожди.