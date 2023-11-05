В аэропорту Гамбурга продолжаются переговоры с мужчиной, который взял в заложники ребенка

Работа аэропорта Гамбурга остается остановленной из-за мужчины, который взял в заложники собственную дочь, полиция продолжает переговоры с ним.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Переговоры с мужчиной длились в течение ночи и продолжились днем. Около 10 утра полиция сообщала, что ситуация остается неизменной. Около 11 утра добавили, что у мужчины есть огнестрельное оружие и, возможно, взрывчатка. Главным приоритетом полиции остается безопасность ребенка.

Сообщают также, что мужчине 35 лет и разговор с ним ведут на турецком. Кроме того, стало известно, что мать девочки ранее сообщала в полицию о ее возможном похищении.

В полиции считают, что физически с ребенком все хорошо.

Photo: Bodo Marks / dpa. Автомобиль мужчины с дочерью находится за самолетом

Напомним, операция продолжается с вечера субботы. Мужчина въехал автомобилем на взлетную полосу и объявил заложницей 4-летнего ребенка – собственную дочь, которую он хочет забрать в Турцию, а жена не дала на это согласия.

С того момента пассажиров с самолетов эвакуировали, работа аэропорта остановлена, как и железнодорожные рейсы к нему.