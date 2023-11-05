Суд дав згоду на арешт чоловіка, який з мачете напав на перехожих у Варшаві

Суд дав згоду на досудове перебування під вартою чоловіка, який у п’ятницю з мачете напав на випадкових перехожих у Варшаві.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Cуд району Варшава-Жолібож задовольнив клопотання прокуратури і погодив арешт чоловіка на три місяці.

За словами прокурора, судді визнали, що наявні докази свідчать про те, що чоловік з високою ймовірністю скоїв те, що йому інкримінують, та що у разі перебування його на волі він може становити загрозу для інших людей.

Нагадаємо, напади сталися вранці 3 листопада у варшавському районі Беляни. Надвечір поліція оголосила про затримання зловмисника.

Тим часом в аеропорту Гамбурга з вечора суботи тривають перемовини з чоловіком, який взяв у заручниці власну доньку - ймовірно через те, що матір не дала згоди на її виїзд з країни.