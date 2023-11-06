Польський військовий поранив нелегала на кордоні з Білоруссю

Військова поліція розслідує обставини поранення нелегального мігранта польським солдатом біля кордону з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це РАР заявив заступник прокурора з військових питань району Білосток-Північ Радослав Вішенко.

За його словами, попередні висновки вказують на те, що стався нещасний випадок, адже солдат спіткнувся, коли зробив попереджувальний постріл. Пораненого чоловіка доставили до лікарні.

Він повідомив, що інцидент стався 3 листопада в районі Дубичі Церковні. Поранений є громадянином Сирії.

Залежно від наслідків інциденту, військовому загрожує до трьох, а в разі важкого поранення або смерті пораненого – до восьми років позбавлення волі.

Раніше польські прикордонники повідомили про затримання двох грузинів і українця за сприяння у незаконному перевезенні мігрантів.

Нагадаємо, 31 жовтня співробітники Прикордонної служби Польщі Любуському воєводстві, що на південному заході, затримали громадянина України, який займався незаконним переправленням мігрантів і погрожував прикордонникам ножем.

Перед цим Прикордонна служба Польщі повідомила про затримання двох громадян України і громадянина Росії за підозрою у сприянні перевезенню нелегальних мігрантів.