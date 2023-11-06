Польский военный ранил нелегала на границе с Беларусью

Военная полиция расследует обстоятельства ранения нелегального мигранта польским солдатом у границы с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом РАР заявил заместитель прокурора по военным вопросам района Белосток-Север Радослав Вишенко.

По его словам, предварительные выводы указывают на то, что произошел несчастный случай, ведь солдат споткнулся, когда сделал предупредительный выстрел. Раненого мужчину доставили в больницу.

Он сообщил, что инцидент произошел 3 ноября в районе Дубичи Церковные. Раненый является гражданином Сирии.

В зависимости от последствий инцидента, военному грозит до трех, а в случае тяжелого ранения или смерти раненого – до восьми лет лишения свободы.

Ранее польские пограничники сообщили о задержании двух грузин и украинца за содействие в незаконной перевозке мигрантов.

Напомним, 31 октября сотрудники Пограничной службы Польши в Любушском воеводстве, что на юго-западе, задержали гражданина Украины, который занимался незаконной переправкой мигрантов и угрожал пограничникам ножом.

Перед этим Пограничная служба Польши сообщила о задержании двух граждан Украины и гражданина России по подозрению в содействии перевозке нелегальных мигрантов.