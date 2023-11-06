Італія може першою в світі заборонити синтетичну їжу

Італія заборонить синтетичні продукти харчування, заявив міністр сільського господарства країни Франческо Лоллобриджида на заході, організованому Європейськими консерваторами і реформістами за участю комісара ЄС з питань сільського господарства Януша Войцеховського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У понеділок законопроєкт, який забороняє виробництво, імпорт і продаж продуктів харчування, вироблених в лабораторіях, буде обговорюватися в нижній палаті парламенту.

На заході під назвою "Традиції та інновації: Консервативне майбутнє для європейських фермерів" провідні консервативні політики обговорили виклики і можливості, що виникають у зв'язку з європейським регулюванням і співпрацею в галузі тваринництва, сільського господарства та зеленої економіки. Лоллобриджида та Войцеховський брали участь дистанційно.

"Італія стане першою країною, вільною від синтетичних продуктів харчування, і хоче показати приклад того, як це можна регулювати", – сказав Лоллобриджида, який дистанційно взяв участь у заході, що відбувся в Кілкенні, Ірландія.

"Ми обрали принцип обережності [...] Якість продуктів харчування має фундаментальне значення, і ми не можемо погодитися з суспільством, розділеним навпіл, де якісна їжа виробляється лише для багатої еліти. Ми переконані, що кожен повинен мати можливість добре харчуватися", – додав міністр.

Позицію Лоллобриджиди значною мірою поділяє європейський комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

"Як комісар, я виступаю за традиційне сільське господарство, я дуже сильно захищаю натуральні продукти. Система маркування не залежить від мене, але я намагаюся захищати традиції", – пояснив Войцеховський.

"Синтетичне м'ясо – це не м'ясо, синтетичне молоко – це не молоко. Я захищаю натуральний продукт, і використовувати назву натурального продукту для синтетичного, на мою думку, не є кроком у правильному напрямку", – додав він, зазначивши, що Єврокомісія виділяє понад 6 мільярдів євро на підтримку добробуту тварин і загалом традиційного сільського господарства.

Однак запропонована консерваторами модель сільського господарства відверто контрастує з прийнятою в ЄС, яка, на думку італійської владної партії Брати Італії", є занадто бюрократизованою і нездатною вирішувати нові виклики, що стоять перед континентом.

"Фермери, селекціонери та рибалки ризикують заплатити дуже високу ціну за ідеологічні помилки, що стоять за Зеленим курсом Європейського Союзу, який карає виробників цілями зі скорочення викидів, що призведе лише до зменшення виробництва продуктів харчування", – пояснив депутат Європарламенту Карло Фіданца, лідер делегації "Братів Італії" в Європейському парламенті.

"У середньостроковій перспективі скорочення виробництва продуктів харчування буде заміщено більшим імпортом з країн, які не відповідають нашим стандартам сталості та якості, або лабораторними продуктами, щодо яких ми не маємо жодної впевненості", – додав він.

Нагадаємо, Рада міністрів Італії на засіданні в п’ятницю схвалила проєкт конституційної реформи, покликаний зміцнити виконавчу владу й забезпечити більшу стабільність політичної системи країни.

Остання серйозна спроба реформи конституції Італії у 2016 році завершилась невдачею. Тодішній прем'єр Маттео Ренці подав у відставку після того, як на референдумі відхилили його пропозицію зменшити роль Сенату й регіональної влади.