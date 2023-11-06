Италия может первой в мире запретить синтетическую еду

Италия запретит синтетические продукты питания.

Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Министр озвучил свое заявление на мероприятии, организованном Европейскими консерваторами и реформистами с участием комиссара ЕС по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского.

В понедельник законопроект, запрещающий производство, импорт и продажу продуктов питания, произведенных в лабораториях, будет обсуждаться в нижней палате парламента.

На мероприятии под названием "Традиции и инновации: Консервативное будущее для европейских фермеров" ведущие консервативные политики обсудили вызовы и возможности, возникающие в связи с европейским регулированием и сотрудничеством в области животноводства, сельского хозяйства и зеленой экономики.

"Италия станет первой страной, свободной от синтетических продуктов питания, и хочет показать пример того, как это можно регулировать", – сказал Лоллобриджида, который дистанционно принял участие в мероприятии, состоявшемся в Килкенне, Ирландия.

"Мы выбрали принцип осторожности... Качество продуктов питания имеет фундаментальное значение, и мы не можем согласиться с обществом, разделенным пополам, где качественная пища производится только для богатой элиты. Мы убеждены, что каждый должен иметь возможность хорошо питаться", – добавил министр.

Позицию Лоллобриджиды в значительной степени разделяет европейский комиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

"Как комиссар, я выступаю за традиционное сельское хозяйство, я очень сильно защищаю натуральные продукты. Система маркировки не зависит от меня, но я стараюсь защищать традиции", – пояснил Войцеховский.

"Синтетическое мясо – это не мясо, синтетическое молоко – это не молоко. Я защищаю натуральный продукт, и использовать название натурального продукта для синтетического, по моему мнению, не будет шагом в правильном направлении", – добавил он, отметив, что Еврокомиссия выделяет более 6 миллиардов евро на поддержку благосостояния животных и в целом традиционного сельского хозяйства.

Однако предложенная консерваторами модель сельского хозяйства откровенно контрастирует с принятой в ЕС, которая, по мнению итальянской правящей партии "Братья Италии", слишком бюрократизирована и не способна решать новые вызовы, стоящие перед континентом.

"Фермеры, селекционеры и рыбаки рискуют заплатить очень высокую цену за идеологические ошибки, стоящие за "Зеленым курсом" Европейского Союза, который наказывает производителей целями по сокращению выбросов, что приведет лишь к уменьшению производства продуктов питания", – пояснил депутат Европарламента Карло Фиданца, лидер делегации "Братьев Италии" в Европейском парламенте.

"В среднесрочной перспективе сокращение производства продуктов питания будет замещено большим импортом из стран, которые не соответствуют нашим стандартам устойчивости и качества, или лабораторными продуктами, по поводу которых у нас нет никакой уверенности", – добавил он.

Напомним, Совет министров Италии на заседании в пятницу одобрил проект конституционной реформы, призванный укрепить исполнительную власть и обеспечить большую стабильность политической системы страны.