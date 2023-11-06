З аеропорту Кишинева ще до проходження паспортного контролю втік іноземець

Іноземець, який прибув до Молдови рейсом із Туреччини, втік з аеропорту Кишинева, не пройшовши контроль.

Про інцидент 6 листопада повідомила Прикордонна поліція Молдови, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За інформацією поліції, 38-річний чоловік, громадянин Азербайджану, прилетів до Кишинева 5 листопада. Чоловік не пройшов паспортний контроль, зникнувши в невідомому напрямку.

У Прикордонній поліції підкреслили, що чоловіка розшукують. "Громадянин Азербайджану незаконно покинув територію аеропорту Кишинева. Іноземець прибув до країни 5 листопада літаком із Туреччини. Разом з іншими підрозділами МВС ми продовжуємо розшукувати його", – додали у відомстві.

Інформацію підтвердили і в Генінспектораті поліції, зазначивши, що теж шукають чоловіка, який утік.

Нагадаємо, вдень 30 червня хв аеропорту Кишинева чоловік, якому відмовили у в’їзді на територію Молдови, відкрив вогонь. Від завданих поранень загинули співробітник прикордонної поліції та інспектор служби безпеки аеропорту.

Нападник виявився 43-річним громадянином Таджикистану.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про "терористичний акт, вчинений шляхом вбивства кількох осіб", який пізніше перекваліфікувала на убивство з обтяжливими обставинами. Нападникові загрожувало покарання аж до довічного ув'язнення.

Після інциденту влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності.