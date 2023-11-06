Из аэропорта Кишинева еще до прохождения паспортного контроля сбежал иностранец

Иностранец, прибывший в Молдову рейсом из Турции, сбежал из аэропорта Кишинева, не пройдя контроль.

Об инциденте 6 ноября сообщила Пограничная полиция Молдовы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

По информации полиции, 38-летний мужчина, гражданин Азербайджана, прилетел в Кишинев 5 ноября. Мужчина не прошел паспортный контроль, исчезнув в неизвестном направлении.

В Пограничной полиции подчеркнули, что мужчину разыскивают. "Гражданин Азербайджана незаконно покинул территорию аэропорта Кишинева. Иностранец прибыл в страну 5 ноября самолетом из Турции. Вместе с другими подразделениями МВД мы продолжаем разыскивать его", – добавили в ведомстве.

Информацию подтвердили и в Генинспекторате полиции, отметив, что тоже ищут мужчину, который сбежал.

Напомним, днем 30 июня в аэропорту Кишинева мужчина, которому отказали во въезде на территорию Молдовы, открыл огонь. От нанесенных ранений погибли сотрудник пограничной полиции и инспектор службы безопасности аэропорта.

Нападавший оказался 43-летним гражданином Таджикистана.

Прокуратура открыла уголовное производство о "террористическом акте, совершенном путем убийства нескольких лиц", которое позже переквалифицировала в убийство с отягчающими обстоятельствами. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

После инцидента власти Молдовы перевели все государственные учреждения, а также правоохранительные органы в режим повышенной готовности.