Експрезидент Чехії: Моя найбільша невдача - я помилився в Путіні

Колишній президент Чехії Мілош Земан заявив, що він помилявся у своєму російському колезі Володимирі Путіні та назвав це своєю головною невдачею за час перебування на посаді лідера держави.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав телеканалу Nova, повідомляє Vinegret.cz.

За його словами, мало хто усвідомлює, що Путін – людина, яка нашкодила власній країні, адже його вторгнення завдало шкоди не лише Україні, а й Росії.

"Моя найбільша невдача полягає в тому, що я тотально помилявся щодо Володимира Путіна, тому що тільки нерозумна людина могла зробити таку трагічну помилку, як вторгнення в Україну", – зізнався Земан.

Експрезидент додав, що завжди намагався відстоювати національні інтереси, запропонувавши оцінювати іншим людям, добре чи погано у нього це вийшло.

"Але ніхто не може мені дорікнути в тому, що я комусь потурав", – резюмував Земан.

Нагадаємо, Мілош Земан перебував на посаді президента Чехії два терміни поспіль – десять років. Він запам’ятався проросійською позицією, та після лютого 2022 року став різко критикувати РФ і Владіміра Путіна.

Як свідчать результати опитування, здійсненого компанією NMS Market Research, діяльність Мілоша Земана на посаді президента Чехії протягом десяти років його співгромадяни оцінили в середньому на чотири бали за оберненою п’ятибальною шкалою, що еквівалентне "двійці" в п’ятибальній системі оцінювання.