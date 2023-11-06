Экс-президент Чехии: Моя самая большая неудача – я ошибся в Путине

Бывший президент Чехии Милош Земан заявил, что ошибся в оценке российского президента Владимира Путина, и назвал это своей главной неудачей за время пребывания в должности лидера государства.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал телеканалу Nova.

По его словам, мало кто осознает, что Путин – человек, который навредил собственной стране, ведь его вторжение нанесло ущерб не только Украине, но и России.

"Моя самая большая неудача заключается в том, что я тотально ошибался относительно Владимира Путина, потому что только неразумный человек мог сделать такую трагическую ошибку, как вторжение в Украину", – признался Земан.

Экс-президент добавил, что всегда старался отстаивать национальные интересы, предложив оценивать другим людям, хорошо или плохо у него это получилось.

"Но никто не может меня упрекнуть в том, что я кому-то потакал", – резюмировал Земан.

Напомним, Милош Земан находился на посту президента Чехии два срока подряд – десять лет. Он запомнился пророссийской позицией, и после февраля 2022 года стал резко критиковать РФ и Владимира Путина.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией NMS Market Research, деятельность Милоша Земана на посту президента Чехии в течение десяти лет его сограждане оценили в среднем на четыре балла по обратной пятибалльной шкале, что эквивалентно "двойке" в пятибалльной системе оценивания.