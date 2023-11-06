Кулеба: Питання Taurus для України ще не закрите

Україна продовжує тиснути на Німеччину у питанні передачі далекобійних ракет Taurus, які Берлін відмовляється постачати.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Welt, яке наводить Tagesspiegel.

"Питання Taurus для нас ще не закрите, і ми продовжуємо над ним працювати", – зазначив український міністр.

Досі німецький уряд відмовлявся від поставок Україні далекобійного озброєння, аргументуючи свою відмову побоюваннями бути втягнутими у війну з РФ.

Ракети Taurus мають дальність польоту близько 500 кілометрів. Ще одним аргументом для відмови у їх наданні для Берліна є страх удару цими ракетами по території РФ.

Раніше глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявив, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.

Нещодавно посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив в інтерв’ю "ЄП", що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus.