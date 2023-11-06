Кулеба: Вопрос Taurus для Украины еще не закрыт

Украина продолжает давить на Германию в вопросе передачи дальнобойных ракет Taurus, которые Берлин отказывается поставлять.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Welt, которое приводит Tagesspiegel.

"Вопрос Taurus для нас еще не закрыт, и мы продолжаем над ним работать", – отметил украинский министр.

До сих пор немецкое правительство отказывалось от поставок Украине дальнобойного вооружения, аргументируя свой отказ опасениями быть втянутыми в войну с РФ.

Ракеты Taurus имеют дальность полета около 500 километров. Еще одним аргументом для отказа в их предоставлении для Берлина является страх удара этими ракетами по территории РФ.

Ранее глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus вряд ли кардинально повлияют на ситуацию на поле боя в Украине.

Недавно посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил в интервью "ЕП", что правительство в Берлине пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.