Одного з керівників Російського союзу Латвії засудили умовно за виправдання геноциду

Ризький міський суд визнав колишнього члена правління Російського союзу Латвії (РСЛ) Александра Філея винним у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру і воєнних злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Філея було засуджено до 10 місяців в'язниці позбавлення волі умовно.

Крім того, суд призначив Філею випробувальний термін – один рік.

Кримінальний процес проти нього було порушено за заявою Дмитрія Голубєва, політика від партії "Нова Єдність". Підсудний 17 червня 2019 року опублікував у своєму профілі на Facebook привітання у зв'язку з тим, що 70 років тому "Радянська армія звільнила Латвію від диктаторського режиму".

У своїй публікації Філей писав, що Латвія не була проти входження до складу СРСР, а літо 1940 року дало тисячам людей "довгоочікуване звільнення від нестерпного гніту". Тому, на його думку, цю дату потрібно поважати і шанувати. Зараз публікація Філея недоступна.

Вирок може бути оскаржений або опротестований протягом 10 днів із дня публікації його повного тексту.

Кримінальний процес за статтею 74.1 Кримінального закону (виправдання геноциду, злочинів проти людяності, злочинів проти миру та воєнних злочинів) розслідувала Служба державної безпеки.

Минулого тижня у Латвії офіційно висунули кримінальні звинувачення шістьом росіянам-резидентам за їхню роль в організації "Антифашисти Прибалтики", яка займалася в країні фактично агентурною роботою на користь Кремля.

Нагадаємо, президент Латвії невдовзі після початку роботи на посаді ініціював посилення покарання за злочини проти держави.