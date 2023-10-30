У Латвії висунули звинувачення 6 особам, що працювали на РФ під брендом "антифашистів" 

У Латвії офіційно висунули кримінальні звинувачення шістьом росіянам-резидентам Латвії за їхню роль в організації "Антифашисти Прибалтики", яка займалася в країні фактично агентурною роботою на користь Кремля.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Прокуратура оголосила шести особам звинувачення у керівництві злочинною групою або участі у її роботі, що передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 20 років. Трьох підозрюваних, які перебувають за межами Латвії, оголосили у розшук, усіх формально зобов’язали з’явитися у прокуратуру для слідчих дій.

Звинувачувані – Татьяна Андрієц, Александр Жгун, Станіслав Буйкан, Сєргєй Васільєв, Вікторія Матуле і Роман Самуль.

Також у прокуратурі повідомили, що 26 жовтня вирішила притягнути до кримінальної відповідальності за шпигунство ще двох осіб. Ймовірно, йдеться про тих, які згадувалися у клопотанні Служби держбезпеки: одного чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії за дорученнями "Антифашистів Прибалтики", а другого, водія таксі – у 23 епідозах шпигунства за дорученням цієї організації.

Служба держбезпеки Латвії заявила, що у листопаді 2022 року група осіб, що назвалися "Антифашистами Прибалтики", почала провадити і координувати в країні діяльність, спрямовану проти нацбезпеки Латвії. Для координації використовували Telegram.

Кримінальне провадження проти організації почали 28 листопада 2022 року.

Правоохоронці з’ясували, що "Антифашисти Прибалтики" цілеспрямовано й системно займалася діяльністю, спрямованою проти національної безпеки Латвії, у тому числі незаконним збором чутливої інформації з метою її наданяня російським службами.

У Telegram "антифашистів" закликали збирати дані про латвійських посадовців, військових, працівників спецслужб, латвійців, які добровольцями воюють на боці України.

Нагадаємо, президент Латвії невдовзі після початку роботи на посаді ініціював посилення покарання за злочини проти держави.