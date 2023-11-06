Одного из руководителей Российского союза Латвии осудили условно за оправдание геноцида
Рижский городской суд признал бывшего члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Филея виновным в оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.
Филей был приговорен к 10 месяцам тюрьмы лишения свободы условно.
Кроме того, суд назначил Филею испытательный срок – один год.
Уголовный процесс против него был возбужден по заявлению Дмитрия Голубева, политика от партии "Новое Единство". Подсудимый 17 июня 2019 года опубликовал в своем профиле на Facebook поздравление в связи с тем, что 70 лет назад "Советская армия освободила Латвию от диктаторского режима".
В своей публикации Филей писал, что Латвия не была против вхождения в состав СССР, а лето 1940 года дало тысячам людей "долгожданное освобождение от невыносимого гнета". Поэтому, по его мнению, эту дату нужно уважать и почитать. Сейчас публикация Филея недоступна.
Приговор может быть обжалован или опротестован в течение 10 дней со дня публикации его полного текста.
Уголовный процесс по статье 74.1 Уголовного закона (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений) расследовала Служба государственной безопасности.
На прошлой неделе в Латвии официально предъявили уголовные обвинения шестерым россиянам-резидентам за их роль в организации "Антифашисты Прибалтики", которая занималась в стране фактически агентурной работой в пользу Кремля.
Напомним, президент Латвии вскоре после начала работы в должности инициировал ужесточение наказания за преступления против государства.