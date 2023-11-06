ЄС збільшив гуманітарну допомогу Газі на 25 мільйонів євро

В рамках подальшої підтримки Євросоюзом населення Гази Європейська комісія виділить ще 25 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Про це, як передає "Європейська правда", йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Разом із виділеними 25 мільйонами євро обсяг допомоги від ЄС для Гази сягне до понад 100 мільйонів євро цього року.

Нову допомогу виділяють гуманітарним організаціям для надання життєво необхідної підтримки, зокрема, у сфері водопостачання та санітарії, охорони здоров'я, продовольства та інших предметів першої необхідності.

"Сьогодні я можу оголосити, що ми збільшуємо гуманітарну допомогу Газі ще на 25 мільйонів євро. Таким чином, Європейський Союз витратить в цілому 100 мільйонів євро на гуманітарну допомогу цивільному населенню Гази.

Водночас, ми працюємо з Ізраїлем, Єгиптом та Організацією Об'єднаних Націй, щоб допустити більше конвоїв в Газу, в тому числі через коридори та паузи для гуманітарних потреб", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

ЄС розпочав операцію "Гуманітарний повітряний міст" для допомоги людям, які постраждали від кризи, сприяючи доставці гуманітарних вантажів, які постачають такі партнери, як ЮНІСЕФ та міжнародні організації.

Починаючи з 16 жовтня, 6 рейсів, що доставили понад 263 тонни допомоги, прибули до Єгипту. Операції спрямовані для швидкої доставки допомоги людям, які її потребують у Газі.

Крім того, було задіяно Механізм цивільного захисту ЄС для підтримки репатріаційних рейсів з Ізраїлю.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у неділю створення морського коридору для доставлення допомоги до сектора Гази.

Крім того, Франція веде переговори з Єгиптом про створення військово-медичного закладу для поранених в секторі Гази, де триває військова операція Ізраїлю проти ХАМАС.