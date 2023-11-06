ЕС увеличил гуманитарную помощь Газе на 25 миллионов евро

В рамках дальнейшей поддержки Евросоюзом населения Газы Европейская комиссия выделит еще 25 миллионов евро гуманитарной помощи.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Вместе с выделенными 25 млн евро объем помощи от ЕС для Газы достигнет более 100 миллионов евро в этом году.

Новая помощь будет предоставлена гуманитарным организациям для оказания жизненно необходимой поддержки, в частности, в сфере водоснабжения и санитарии, здравоохранения, продовольствия и других предметов первой необходимости.

"Сегодня я могу объявить, что мы увеличиваем гуманитарную помощь Газе еще на 25 миллионов евро. Таким образом, Европейский Союз потратит в общей сложности 100 миллионов евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы. В то же время, мы работаем с Израилем, Египтом и Организацией Объединенных Наций, чтобы позволить больше конвоев в Газу, в том числе через коридоры и паузы для гуманитарных нужд", – заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС начал операцию "Гуманитарный воздушный мост" для помощи людям, пострадавшим от кризиса, способствуя доставке гуманитарных грузов, поставляемых такими партнерами, как ЮНИСЕФ и международными организациями.

Начиная с 16 октября, 6 рейсов, доставивших более 263 тонн помощи, прибыли в Египет. Операции направлены для быстрой доставки помощи людям, которые в ней нуждаются в Газе.

Кроме того, был задействован Механизм гражданской защиты ЕС для поддержки репатриационных рейсов из Израиля.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в воскресенье создание морского коридора для доставки помощи в сектор Газа.

Кроме того, Франция ведет переговоры с Египтом о создании военно-медицинского учреждения на земле для раненых в секторе Газа, где продолжается военная операция Израиля против ХАМАС.