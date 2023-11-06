Прем’єрка Франції запропонувала "тривожні кнопки" у школах на випадок терактів

Прем’єрка Франції Елізабет Борн пропонує встановити систему швидкого оповіщення, що сполучить школи і поліцію, для попередження і якнайшвидшого реагування на надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Борн запропонувала поширити "тривожні кнопки", які вже існують у навчальних закладах окремих міст – зокрема Ніцці, де їх встановили після теракту 2016 року – на більшість шкіл в країні.

Така система сповіщення дозволила би школам миттєво повідомити у поліцію про небезпеку, а звідти повідомлення одразу отримуватиме моніторинговий центр, де контролюють усі камери спостереження.

Також обговорюють систему блокування дверей на випадок терактів, що буде активуватися після натискання у закладі "тривожної кнопки".

У профспілках освітян ідею зустріли з ентузіазмом.

Водночас проблемою є висока вартість встановлення та обслуговування таких систем безпеки.

Нагадаємо, приводом для дискусії став теракт 13 жовтня, коли 20-річний ісламіст родом із Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Після цього в країні запровадили режим підвищеної терористичної загрози.