Премьер Франции предложила "тревожные кнопки" в школах на случай терактов

Премьер Франции Элизабет Борн предлагает соединить школы и полицию системой быстрого оповещения, чтобы предотвратить и скорейшее реагирование на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Борн предложила распространить "тревожные кнопки", которые уже существуют в учебных заведениях отдельных городов – в частности, Ницце, где их установили после теракта 2016 года – на большинство школ в стране.

Такая система оповещения позволила бы школам мгновенно сообщить в полицию об опасности, а оттуда сообщение сразу будет получать мониторинговый центр, где контролируют все камеры наблюдения.

Также обсуждают систему блокировки дверей на случай терактов, которая будет активироваться после нажатия в заведении "тревожной кнопки".

В профсоюзах педагогов идею встретили с энтузиазмом.

В то же время проблемой является высокая стоимость установки и обслуживания таких систем безопасности.

Напомним, поводом для дискуссии стал теракт 13 октября, когда 20-летний исламист родом из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.

После этого в стране ввели режим повышенной террористической угрозы.