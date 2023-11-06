У Зеленського відповіли на заяви ексглави Єврокомісії про "корумповану Україну"

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив подив з приводу заяв експрезидента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера про "корумповану Україну" та заперечив йому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Politico.

Єрмака попросили прокоментувати заяву Юнкера про те, що Україна поки не відповідає критеріям членства у ЄС, тому що "корумпована на усіх рівнях суспільства".

"Не пригадую, щоби пан Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. Тож трохи дивно чути від нього такі слова", – відповів керівник Офісу президента.

"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", – додав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, на початку жовтня Юнкер заявив, що європейські партнери не мали би давати українцям "неправдивих обіцянок" щодо швидкого вступу до ЄС, та що країна поки не готова до членства, зокрема, через "корупцію на всіх рівнях суспільства".

Юнкер водночас зазначив, що європейська перспектива для Молдови та України повинна бути збережена, але "не повинна бути пов'язана з надією на те, що цього можна досягти за одну ніч, просто натиснувши на кнопку".

Нагадаємо, цієї суботи до Києва приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 8 жовтня очікують публікацію звіту Єврокомісії щодо розширення з оцінкою прогресу України у виконанні її "кандидатських" рекомендацій, що стане основою для рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина висловила впевненість, що оцінка прогресу України буде позитивною.

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