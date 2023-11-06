Швеция назначила представителя по вопросам демократической Беларуси

Правительство Швеции назначило бывшего посла в Беларуси Кристину Юханессон спецпредставителем по вопросам отношений с демократической белорусской оппозицией.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на белорусский портал "Зеркало", заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём на совместном брифинге с лидером демопозиции Беларуси Светланой Тихановской в Вильнюсе.

Глава шведского МИД подчеркнул необходимость усиления санкций, введенных против режима Лукашенко, и преследования тех, кто участвовал в нарушении прав человека, угнетении и репрессиях против белорусов в стране.

"Беларусь и белорусский народ заслуживают того, чтобы быть демократическими, заслуживают того, чтобы быть свободными, и все, что мы можем сделать, должно быть сделано", – заявил он.

Кристина Юханессон завершила пятилетнюю каденцию посла Швеции в Беларуси в августе этого года. Сейчас шведское посольство в Минске возглавляет Ева Сундквист в статусе временного поверенного в делах.

В начале этого года Соединенные Штаты объявляли, что также планируют назначить специального представителя по вопросам Беларуси, который будет взаимодействовать с белорусской оппозицией.

А в Брюсселе этим летом начала работу консультативная группа между Европейским Союзом и белорусскими демократическими силами и гражданским обществом, призванная наладить диалог между сторонами.

Напомним, Светлана Тихановская баллотировалась на выборах президента Беларуси 2020 года вместо мужа Сергея, который был задержан во время предвыборной кампании и в декабре 2021-го приговорен к 18 годам заключения.

Выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. С тех пор Тихановская находится за границей, где осуществляет фактическую политическую деятельность как признанный рядом западных государств легитимный представитель Беларуси.