Охорона міністра оборони Швеції затримала небезпечного чоловіка

В урядовому кварталі Швеції в понеділок охоронець міністра оборони Пола Йонсона затримав чоловіка з, імовірно, вогнепальною зброєю.

Про це першою повідомила шведська газета Expressen, пише "Європейська правда".

Правоохоронці Стокгольма підтвердили Expressen, що в понеділок близько полудня в центрі міста затримали чоловіка.

Речник поліції Даніель Вікдаль повідомив, що затриманому інкримінують незаконні погрози й порушення правил поводження зі зброєю.

"Ми вилучили (предмет, схожий на зброю. – Ред.), але зарано казати, чи це насправді зброя, чи муляж", – додав він.

За даними Expressen, в інцидент втрутилась охорона міністра оборони Швеції Пола Йонсона з поліції безпеки (Säpo), яка й допомогла затримати чоловіка.

Водночас речник Йонсона сказав шведському мовнику SVT, що той не буде коментувати ситуацію з міркувань безпеки, "оскільки йдеться про кримінальний злочин".

Нагадаємо, на початку року італійська розвідка повідомила уряду країни про те, що Кремль нібито планує замах на міністра оборони Гвідо Крозетто, за який було призначено винагороду в розмірі 15 мільйонів доларів.