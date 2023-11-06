Охрана министра обороны Швеции задержала опасного мужчину

В правительственном квартале Швеции в понедельник охранник министра обороны Пола Йонсона задержал мужчину с, предположительно, огнестрельным оружием.

Об этом первой сообщила шведская газета Expressen, пишет "Европейская правда".

Правоохранители Стокгольма подтвердили изданию, что в понедельник около полудня в центре города задержали мужчину.

Представитель полиции Даниэль Викдаль сообщил, что задержанному инкриминируют незаконные угрозы и нарушение правил обращения с оружием.

"Мы изъяли (предмет, похожий на оружие. – Ред.), но рано говорить, это на самом деле оружие или муляж", – добавил он.

По данным Expressen, в инцидент вмешалась охрана министра обороны Швеции Пола Йонсона из полиции безопасности (Säpo), которая и помогла задержать мужчину.

В то же время представитель Йонсона сказал шведскому вещателю SVT, что тот не будет комментировать ситуацию из соображений безопасности, "поскольку речь идет об уголовном преступлении".

Напомним, в начале года итальянская разведка сообщила правительству страны о том, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которое было назначено вознаграждение в размере 15 миллионов долларов.