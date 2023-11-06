Парламент Угорщини продовжив надзвичайний стан через війну РФ проти України

Угорський парламент у понеділок остаточно схвалив продовження режиму надзвичайного стану, запровадженого у травні 2022 року на тлі повномасштабної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорський портал Index.

Поправка до закону про "запобігання наслідкам збройного конфлікту й гуманітарним катастрофам та управлінню ними" в Угорщині передбачає продовження надзвичайного стану до 23 травня 2024 року.

Її підтримав 131 угорський депутат, проти проголосували 52, ще один парламентар утримався.

У пояснювальній записці до поправки зазначалось, що "збройний конфлікт і гуманітарна катастрофа в Україні та її наслідки для Угорщини, зокрема у сферах надання притулку, економіки та енергетики, за останній період не змінились".

Уряд Угорщини запровадив надзвичайний стан у травні 2022 року у зв’язку з війною в Україні. Відтоді його кілька разів продовжували, востаннє – в листопаді минулого року.

Ухвалення рішення обґрунтували такими аргументами, як ефективна відповідь на війну, що точиться по сусідству, допомога біженцям і запобігання шкідливим економічним наслідкам.

Нагадаємо, що в липні 2022 року під керівництвом прем’єр-міністра Угорщини створили новий орган – Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.