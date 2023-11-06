Парламент Венгрии продлил чрезвычайное положение из-за войны РФ против Украины

Венгерский парламент в понедельник окончательно одобрил продление режима чрезвычайного положения, введенного в мае 2022 года на фоне полномасштабной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал Index.

Поправка к закону о "предотвращении последствий вооруженного конфликта и гуманитарных катастроф и управлению ими" в Венгрии предусматривает продление чрезвычайного положения до 23 мая 2024 года.

Его поддержал 131 венгерский депутат, против проголосовали 52, еще один парламентарий воздержался.

В пояснительной записке к поправке отмечалось, что "вооруженный конфликт и гуманитарная катастрофа в Украине и ее последствия для Венгрии, в частности в сферах предоставления убежища, экономики и энергетики, за последний период не изменились".

Правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в мае 2022 года в связи с войной в Украине. С тех пор его несколько раз продлевали, последний раз – в ноябре прошлого года.

Принятие решения обосновали такими аргументами, как эффективный ответ на войну, которая идет по соседству, помощь беженцам и предотвращение вредных экономических последствий.

Напомним, что в июле 2022 года под руководством премьер-министра Венгрии создали новый орган – Совет обороны, который имеет "особые полномочия" для "защиты безопасности и суверенитета" страны.