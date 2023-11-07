В урядовій коаліції Румунії критикують власні ж заходи з обмеження готівкових розрахунків

Рішення Румунії обмежити готівкові розрахунки для фізичних і юридичних осіб, яке набуде чинності в суботу, викликало суперечки всередині правлячої коаліції, лідери якої критикують свої фіскальні заходи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Нові правила встановлюють щоденні ліміти готівкових розрахунків у розмірі 10 000 леїв (2 000 євро) та 5 000 леїв (1 000 євро) для фізичних осіб та торговців.

У понеділок президент Націонал-ліберальної партії Ніколає Чуке заявив, що він виступає проти цього заходу. "Урядова коаліція прийняла це рішення, щоб зменшити ухилення від сплати податків. Однак, пересічний громадянин, якого торкнеться цей захід, не сприяє ухиленню від сплати податків", – додав він.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку також дистанціювався від цього заходу, заявивши, що пропозиція була зроблена на основі рекомендацій фіскальних експертів.

"У нас найбільше ухилення від сплати податків в Європі. Ми говоримо про це, але нічого не робимо", – пояснив він рішення керівництва коаліції одноголосно прийняти пропозицію.

У понеділок Чолаку зустрівся з представниками банків і планує провести переговори з представниками малого та середнього бізнесу, щоб обговорити можливий перегляд цього рішення.

"Ми не відмовляємося від готівкових розрахунків, але не хочемо створювати проблеми для малих підприємців", – сказав він.

Економічний аналітик Драгош Кабат сказав, що це обмеження є методом боротьби з ухиленням від сплати податків: "Платежі готівкою – це платежі, які можуть приховати чорні гроші, і саме так відбувається відмивання грошей".

Габріел Біріш, колишній державний секретар Міністерства фінансів, погоджується з цим заходом. "Готівкові платежі різко скорочуються в спробі зменшити ухилення від сплати податків".

Румунія має найбільший дефіцит збору ПДВ в ЄС, що в чотири рази перевищує середній показник по ЄС, але обмеження готівкових платежів не є поширеною практикою в сусідніх країнах з нижчим рівнем ухилення від сплати, стверджує економіст Богдан Главан.

Наприкінці літа Федеральна рада Швейцарії винесла на консультації законопроєкт щодо посилення боротьби з відмиванням грошей.

А Норвезьке агентство із захисту даних заборонило статистичному відомству починати збір даних про покупки споживачів у супермаркетах, визначивши, що це є надмірним втручанням.