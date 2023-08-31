Швейцарія посилює законодавчу боротьбу з відмиванням грошей

Федеральна рада Швейцарії винесла на консультації законопроєкт щодо посилення боротьби з відмиванням грошей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє сайт відомства.

Оголошений план передбачає створення федерального непублічного реєстру, до якого компанії та інші юридичні особи повинні будуть вносити імена своїх бенефіціарних власників, що ускладнить злочинцям та іншим особам приховування активів від поліції та податкових органів.

У своїй заяві швейцарський уряд зазначив, що "підвищення прозорості має дозволити органам прокуратури швидше і впевненіше визначати, хто насправді стоїть за тією чи іншою юридичною структурою".

Законопроєкт також дозволить застосовувати правила боротьби з відмиванням грошей до консалтингової діяльності, особливо до юридичних консультацій, проводити заходи, спрямовані на запобігання "порушенню або обходу" санкцій.

Крім того, поріг готівкових розрахунків у торгівлі дорогоцінними металами буде знижено зі 100 тисяч швейцарських франків (близько 105 тисяч євро) до 15 тисяч франків (16 тисяч євро).

Останніми роками Швейцарія була змушена відійти від традицій, які захищали банківську таємницю. Проте Конфедерацію критикують за несистемне впровадження санкцій проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну.

Швейцарія також не захотіла приєднатися до багатосторонньої робочої групи, покликаної покращити співпрацю щодо арешту російських активів, на які поширюються санкції.

Напередодні Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.

Раніше Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення запровадити санкції проти Росії відповідно до останнього, 11-го пакета обмежень, ухвалених членами Європейського Союзу.

Швейцарія ще в червні частково впровадила пакет санкцій ЄС, внісши до свого чорного списку понад сотню фізичних та юридичних осіб.