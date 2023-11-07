В коалиции Румынии критикуют собственные же меры по ограничению наличных расчетов

Решение Румынии ограничить наличные расчеты для физических и юридических лиц, которое вступит в силу в субботу, вызвало споры внутри правящей коалиции, лидеры которой критикуют свои фискальные меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Новые правила устанавливают ежедневные лимиты наличных расчетов в размере 10 000 леев (2 000 евро) и 5 000 леев (1 000 евро) для физических лиц и торговцев.

В понедельник президент Национал-либеральной партии Николае Чуке заявил, что он выступает против этой меры. "Правительственная коалиция приняла это решение, чтобы уменьшить уклонение от уплаты налогов. Однако, рядовой гражданин, которого коснется эта мера, не способствует уклонению от уплаты налогов", – добавил он.

Премьер-министр Марчел Чолаку также дистанцировался от этой меры, заявив, что предложение было сделано на основе рекомендаций фискальных экспертов.

"У нас самое большое уклонение от уплаты налогов в Европе. Мы говорим об этом, но ничего не делаем", – объяснил он решение руководства коалиции единогласно принять предложение.

В понедельник Чолаку встретился с представителями банков и планирует провести переговоры с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы обсудить возможный пересмотр этого решения.

"Мы не отказываемся от наличных расчетов, но не хотим создавать проблемы для малых предпринимателей", – сказал он.

Экономический аналитик Драгош Кабат сказал, что это ограничение является методом борьбы с уклонением от уплаты налогов: "Платежи наличными – это платежи, которые могут скрыть черные деньги, и именно так происходит отмывание денег".

Габриэл Бириш, бывший государственный секретарь Министерства финансов, соглашается с этой мерой. "Наличные платежи резко сокращаются в попытке уменьшить уклонение от уплаты налогов".

Румыния имеет самый большой дефицит сбора НДС в ЕС, что в четыре раза превышает средний показатель по ЕС, но ограничение наличных платежей не является распространенной практикой в соседних странах с более низким уровнем уклонения от уплаты, утверждает экономист Богдан Главан.

В конце лета Федеральный совет Швейцарии вынес на консультации законопроект по усилению борьбы с отмыванием денег.

А Норвежское агентство по защите данных запретило статистическому ведомству начинать сбор данных о покупках потребителей в супермаркетах, определив, что это является чрезмерным вмешательством.